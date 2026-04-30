Решение перенаправить потоки казахстанской нефти в обход «Дружбы» связано с техническими проблемами нефтепровода. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова привел ТАСС .

«Поэтому для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы, инфраструктуры. Никто в этой части с точки зрения объема не страдает», — добавил он.

В частности, как ранее сообщил казахстанский коллега Новака Роман Скляр, для этих целей используются порт Усть-Луга в Балтийском море и Каспийский трубопроводный консорциум.

Ранее Словакия снова начала получать нефть по «Дружбе» через территорию Украины. После этого европейские страны согласовали 20-й пакет санкций против России и кредит для киевского режима в размере 90 миллиардов евро.