Казахстан временно сократил добычу нефти из-за проблем с отгрузкой через КТК

Минэнерго Казахстана: добычу нефти сократили из-за проблем с отгрузкой через КТК

Казахстан временно сократил объемы добычи нефти из-за проблем с безопасностью при отгрузке через КТК. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря», — написали в сообщении.

Чтобы избежать затоваривания, нефтедобывающие компании скорректировали суточные уровни добычи.

В ведомстве подчеркнули, что все оборудование полностью исправно, и перевалку сырья можно будет возобновить при нормализации обстановки.

Министерство проводит непрерывные консультации с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными госорганами, чтобы обеспечить безопасность судоходства и возобновить экспорт углеводородов.

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