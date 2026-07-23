Казахстан временно сократил добычу нефти из-за проблем с отгрузкой через КТК
Минэнерго Казахстана: добычу нефти сократили из-за проблем с отгрузкой через КТК
Казахстан временно сократил объемы добычи нефти из-за проблем с безопасностью при отгрузке через КТК. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря», — написали в сообщении.
Чтобы избежать затоваривания, нефтедобывающие компании скорректировали суточные уровни добычи.
В ведомстве подчеркнули, что все оборудование полностью исправно, и перевалку сырья можно будет возобновить при нормализации обстановки.
Министерство проводит непрерывные консультации с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными госорганами, чтобы обеспечить безопасность судоходства и возобновить экспорт углеводородов.
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