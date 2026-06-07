Страны ОПЕК+ повысили объем добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки

Семь стран ОПЕК+ увеличили квоту на добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Совместное решение опубликовали на официальном сайте организации.

Решение приняли Россия, Оман, Алжир, Казахстан, Кувейт, Ирак и Саудовская Аравия в ходе онлайн-встречи. Следующее совещание стран — членов организации состоится 5 июля.

Квоту России на июль нарастили на 62 тысячи баррелей в сутки — до 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Саудовской Аравии также повысили объемы нефтедобычи на 62 тысячи — до 10,3 миллиона. Это наибольший показатель среди участников ОПЕК+. Самый низкий — у Омана, который сможет добыть в июле 831 тысячу баррелей, что превосходит показатели июня на пять тысяч баррелей.

ОАЭ покинули ОПЕК+ с 1 мая. В 2024 году на долю государства приходилось 13,5% от общего объема квот организации.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин объяснил, чем обернется попытка убрать Россию с международного нефтяного рынка.