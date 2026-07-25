WSJ: США предостерегли Украину от атак на суда третьих стран в Черном море

Белый дом предостерег Украину от нападения в Черном море на суда, не принадлежащие России. Об этом сообщила The Wall Street Journal .

В администрации президента Дональда Трампа подчеркнули, что рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок казахстанской нефти на европейские рынки.

По информации издания, Белый дом попросила о содействии американская компания Chevron, которая владеет 15% акций трубопровода КТК, половиной самого богатого в Казахстане Тенгизского нефтяного месторождения и другими активами в республике.

Утром 19 июля украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале КТК. Казахстанский МИД назвал это недопустимым посягательством на экономические интересы страны. На следующий день БПЛА атаковали еще один танкер.

Минэнерго Казахстана 23 июля заявило о сокращении добычи нефти в связи с приостановкой отгрузки через трубопровод КТК.