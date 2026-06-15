Антироссийские ограничения бьют не по России, а по экономике всего мира, превращая ее в недееспособную структуру. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида», — сказал он.

Посол отметил, что российская сторона по-прежнему активно поставляет партнерам энергоресурсы, встраивается в обновленные цепочки поставок и чувствует себя вполне устойчиво.

Также дипломат подчеркнул, что Россию, которая стала одним из ключевых производителей и поставщиков энергоресурсов, невозможно вытеснить с глобального нефтяного рынка.

Ранее стало известно, что семь стран ОПЕК+ повысили объем добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Такое решение приняли Россия, Оман, Алжир, Казахстан, Кувейт, Ирак и Саудовская Аравия.