Беспилотники атаковали танкер в акватории морского терминала КТК

Беспилотник попытался ударить по танкеру NELSA на погрузке у ВПУ-1. В результате на палубе и в отсеках начался пожар. Его потушили в течение нескольких часов силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредсвах КТК.

Интернациональный экипаж эвакуировали на буксирах. Несмотря на атаку, танкер сохранил плавучесть.

«Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено», — добавили в КТК.

Атаку на гражданские морские танкеры также зафиксировали вечером 19 июля, во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США.

В связи с ЧП погрузку топлива остановили. Атаку осудили МИД и Минэнерго Республики Казахстана. Они назвали нападения на гражданские объекты недопустимым посягательством на экономические интересы страны.