Сегодня 04:13 Дружба, тигры и АЭС. Как прошел визит Путина в Казахстан и о чем договорились президенты? Политолог Станкевич: Казахстан играет особую роль для отношений России и Китая 0 0 0 Фото: Alexander Kazakov/Russian Govern / www.globallookpress.com Эксклюзив

Владимир Путин совершил рабочий визит в Казахстан. Лидеры двух стран обсудили наиболее важные темы: атомную энергию, торговлю и будущие взаимоотношения. То, о чем договорились Путин и Токаев за закрытыми дверьми, заслуживает пристального внимания: какие документы подписали главы государств и чем они важны?

АЭС, экономика, дружба. Какие документы подписали? В ходе государственного визита Владимира Путина президенты России и Казахстана подписали ряд двусторонних документов. Ключевым из них стало «Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России». Помимо этого, Москва и Астана обменялись солидным пакетом из межправительственных и межведомственных соглашений. В их числе оказались ключевые для экономики и инфраструктуры документы, они перечислены на официальном сайте президента Казахстана: Совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России».

Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции (АЭС) на территории Республики Казахстан.

Соглашение о создании и функционировании в Казахстане международной общеобразовательной школы «Казахстан — Сириус» и центра по работе с талантами детей и молодежи.

Соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

Двустороннее соглашение о валютном свопе (тенге/рубль) между Национальным банком Казахстана и Центральным банком России.

Меморандум о сотрудничестве между Национальным банком Казахстана и Центральным банком России.

План мероприятий по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Казахстана и Роспотребнадзором.

Ключевые заявления Владимира Путина В ходе переговоров Владимир Путин сосредоточился на главных вопросах встречи. Он рассказал, что Москва готова предоставлять соседям передовые разработки, включая атомные компетенции полного цикла. Российский президент поддержал инициативы Казахстана и в гуманитарной сфере. Главные заявления Владимира Путина: Переговоры прошли в деловом ключе , они были результативны. Россия — в числе ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Отношения двух стран достигли уровня стратегического партнерства

Двустороннее взаимодействие в энергетике углубляется планомерно. Через Россию проходит основной объем экспорта казахстанской нефти.

Соглашения о параметрах создания АЭС одобрены. Речь идет о формировании целой отрасли, включая образование и подготовку кадров.

Предприятия двух стран работают над крупными проектами в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений.

Обе страны вкладываются в защиту экологии, Каспия и трансграничных рек. Идет разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки Иртыш, действует проект по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области.

Россия и Казахстан плотно сотрудничают в науке, образовании, спорте, по линии общественных и молодежных кругов. В России обучается более 60 тысяч казахстанцев.

Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.

О чем сказал Токаев? Касым-Жомарт Токаев выстроил свою риторику вокруг незыблемости союзнических отношений. Он констатировал, что для Казахстана дружественные и близкие связи с Россией представляют «первостепенную важность». «Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика», — подчеркнул Токаев. Он также высоко оценил подписанное заявление о «семи основах» стратегического партнерства. «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки истории современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», — обратился к Путину президент Казахстана. Глава республики назвал Путина выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба, как передавала пресс-служба Кремля. Токаев отдельно поблагодарил российского коллегу за поддержку экологических инициатив, в частности — за передачу амурских тигров для восстановления популяции в Казахстане. Ключевые заявления Касым-Жомарта Токаева: Астана рассматривает визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и РФ нет

Визит Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.

Двустороннее сотрудничество Казахстана и России развивается во всех сферах. Страны сформировали пул из 177 совместных проектов на сумму 53 миллиарда долларов. Россия — лидер по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.

Президент Казахстана выразил благодарность Владимиру Путину за соглашение о строительстве АЭС

Казахстанские инвестиции в экономику России достигли девяти миллиардов долларов. В Казахстане успешно работает более 20 тысяч компаний с российским участием.

Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров Север — Юг, Восток — Запад.

Семь основ дружбы. О чем этот документ Документ под названием «Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России» стал идеологическим фундаментом майского саммита. Семь основ включают: общность истории и ответственное отношение к ее осмыслению; общие усилия по развитию евразийской интеграции; общую границу как пространство сотрудничества; экономическое партнерство; языковое и культурное многообразие; молодежь, образование и спорт; совместный взгляд в будущее.

Казахстан многовекторный В беседе с 360.ru политолог Владимир Сипров отметил, что итоги встреч во многом носят важный символический характер. Они были нужны обеим сторонам. Политолог напомнил о протяженной и условной границе между государствами, тесной взаимосвязи экономик и роли Казахстана в ЕАЭС. «Политика Казахстана подчинена так называемой логике многовекторности. Они взаимодействуют и с Китаем. <...> Республика — кладезь полезных ископаемых. Там есть и уран, и энергоносители, и драгметалл, и уголь, и руда. Казахстан очень интересен как экономический партнер», — отметил Владимир Сипров. Политолог напомнил и о том, что США также активно проявляют интерес к любому макрорегиону, где есть ресурсы для реиндустриализации. «Поэтому наш глава государства принял абсолютно правильное решение. Дипломатии здесь больше, чем реальной политики. Нам неинтересно чтобы Казахстан стал новым сырьевым придатком для Запада», — предположил Сипров. Как правило, президент России не повторяет государственный визит в какую-либо страну дважды за срок своих полномочий. И Путин уже посещал Казахстан в 2025 году. По мнению Сипрова, в решении отклониться от протокола есть доля политеса и прагматизма, так как Москве выгодно сохранить Казахстан партнером. «Вспомним, что Токаев и узбекский лидер чуть ли не за день приняли решение принять участие в праздновании Дня Победы. <…> игра идет достаточно тонкая. Она ведется в огромном количестве плоскостей. Думаю, что вектор, который выбрал наш глава государства, он является оптимальным», — добавил Сипров.

Россия — Казахстан. Образцовые отношения? В декларации о «Семи основах дружбы» Сипров увидел в первую очередь инструмент «для достижения стратегической цели России на южном направлении». Иное мнение в разговоре с 360.ru высказал независимый аналитик Сергей Станкевич.

Тут не только какие-то сугубо практические договоренности, потому что основные вещи у нас давно урегулированы. Тут важно, что происходит накопление капитала дружественных отношений. Это очень важно <…> Казахстан демонстрирует [готовность] к добросовестному, долгосрочному, стабильному сотрудничеству с Россией, которое было охарактеризовано как всеобъемлющее. Это очень важно. Сергей Станкевич

В этом ключе, по мнению аналитика, звучали и публичные высказывания, которые сделали оба лидера. Говоря о практических сюжетах, Станкевич упомянул окончательное согласование строительства первой в Казахстане АЭС. «Россия будет забирать отработанное топливо на утилизацию, поставлять топливные элементы, обучать персонал, российские специалисты будут постоянно там работать. Это сотрудничество на десятилетия вперед. Это важно. Не исключено, что одной электростанцией дело не ограничится, в будущем возможна постройка малых модульных станций», — объяснил аналитик.

Аналитик также напомнил о продолжающемся взаимодействии в космической сфере на Байконуре и отметил, что присутствие российской правительственной делегации в Астане почти в полном составе подтверждает глубокую интеграцию двух государств. «Отношения Россия-Казахстан в принципе можно считать образцовыми. Казахстан вполне самостоятелен, но эта самостоятельность направлена на укрепление отношений с Россией, а не на то, чтобы торговать своей благосклонностью. То есть, дайте мне привилегии, а то я уйду куда-нибудь в другую сторону. Вот такого рода торговли отношениями не наблюдается. И это Россия ценит», — дополнил политолог Станкевич. Дружба с Казахстаном — вопрос стратегический Суть «Совместного заявления о семи основах дружбы российского и казахстанского народов» Станкевич увидел в признании двусторонних отношений всеобъемлющими и стратегическими, рассчитанными на десятилетия вперед.

Мы не только торгуем, у нас взаимные инвестиции ежегодно растут. Нет ни с какими другими постсоветскими странами такого уровня взаимных инвестиций. Это такая историческая перспектива, достаточно мощная. Вот она и составляет главное содержание совместного заявления. Сергей Станкевич

Что касается наивысшего статуса государственного визита — Станкевич пояснил, что протокол является только ориентиром. Если обе стороны хотят встречаться чаще, никто им помешать не может. «Казахстан действительно особую роль играет, он интегратор и объединитель. Этим подчеркивается его особая роль. И Казахстан как раз находится между Россией и Китаем, как соединительное звено», — объяснил аналитик. По мнению Станкевича, после визита Владимира Путина отношения двух стран действительно вышли на новый уровень.