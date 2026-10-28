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    Южная Корея допустила разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Фото: РИА «Новости»

    Сеул может разорвать дипломатические отношения с Киевом, если конфликт продолжит обостряться. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен, его слова привело агентство Newsis.

    Разногласия возникли после того, как украинский лидер Владимир Зеленский на Генассамблее ООН публично раскрыл информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Южная Корея настаивает, что стороны договаривались держать это в тайне ради безопасности солдат и их семей.

    В результате в начале октября Сеул отозвал посла из Киева, а затем решил вывезти часть сотрудников посольства. Всего с Украины вывели восемь дипломатов.

    В Сеуле пояснили, что Киев не предпринял достаточных шагов для урегулирования. При этом, отвечая на вопрос, не является ли текущая ситуация фактически равнозначной разрыву дипломатических отношений, глава внешнеполитического ведомства отметил, что такая вероятность существует, если эскалация не остановится.

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