Британка дожила до 99 лет и решила прокатиться на крыле самолета

Британка в 99 лет стала старейшей женщиной, прокатившейся на крыле самолета

Жительница Великобритании Хельга Даффи в 99 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой вингвокер на планете. Пенсионерка прокатилась на крыле самолета на высоте в 1000 метров, сообщил сайт AOL .

Несмотря на остеоартрит и сильную боль в правом колене, Даффи забралась на верхнее крыло биплана на аэродроме Рендкомб в Глостершире.

Первую попытку пришлось отложить из-за технической неполадки самолета, но полет все же состоялся. Пенсионерка призналась, что чистый воздух и ощущения на километровой высоте вызвали у нее невероятный прилив эмоций.

Идея совершить трюк пришла к Хельге Даффи после того, как она увидела по телевизору сюжет о 97-летней Бетти Бромейдж, сделавшей то же самое.

Предыдущая рекордсменка поздравила Даффи с успехом и пошутила, что обязательно вернет себе титул, когда ей исполнится 100 лет.

Ранее робот Perseverance проехал 45,22 километра по Марсу и побил рекорд.