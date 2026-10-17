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    Британка дожила до 99 лет и решила прокатиться на крыле самолета

    Британка в 99 лет стала старейшей женщиной, прокатившейся на крыле самолета

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница Великобритании Хельга Даффи в 99 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой вингвокер на планете. Пенсионерка прокатилась на крыле самолета на высоте в 1000 метров, сообщил сайт AOL.

    Несмотря на остеоартрит и сильную боль в правом колене, Даффи забралась на верхнее крыло биплана на аэродроме Рендкомб в Глостершире.

    Первую попытку пришлось отложить из-за технической неполадки самолета, но полет все же состоялся. Пенсионерка призналась, что чистый воздух и ощущения на километровой высоте вызвали у нее невероятный прилив эмоций.

    Идея совершить трюк пришла к Хельге Даффи после того, как она увидела по телевизору сюжет о 97-летней Бетти Бромейдж, сделавшей то же самое.

    Предыдущая рекордсменка поздравила Даффи с успехом и пошутила, что обязательно вернет себе титул, когда ей исполнится 100 лет.

    Ранее робот Perseverance проехал 45,22 километра по Марсу и побил рекорд.

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