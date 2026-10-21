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    Хуситы атаковали аэропорт на юге Йемена

    Al Arabiya сообщила об ударе хуситов по аэропорту Адена

    UR-SDV
    Фото: UR-SDV/Википедия

    Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге Йемена. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По информации источника, в районе воздушной гавани прозвучал мощный взрыв. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

    Аден — портовый город на юге Йемена, который служит временной столицей международно признанного правительства страны.

    Ранее участники «Ансар Аллах» взяли в кольцо третий по величине город страны — Таиз, который соединяет побережье с остальной частью страны.

    По словам местных жителей, из-за стремительного начала боевых действий они не смогли своевременно эвакуироваться в безопасные районы В окрестностях города возник дефицит топлива, медикаментов и продуктов, цены резко подскочили.

    До этого хуситы нанесли ракетные удары по президентскому дворцу в Адене. Они назвали целью атаки оружейные склады и оперативный штаб под руководством саудовских офицеров.