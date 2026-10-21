Хуситы атаковали аэропорт на юге Йемена

Al Arabiya сообщила об ударе хуситов по аэропорту Адена

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге Йемена. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya .

По информации источника, в районе воздушной гавани прозвучал мощный взрыв. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Аден — портовый город на юге Йемена, который служит временной столицей международно признанного правительства страны.

Ранее участники «Ансар Аллах» взяли в кольцо третий по величине город страны — Таиз, который соединяет побережье с остальной частью страны.

По словам местных жителей, из-за стремительного начала боевых действий они не смогли своевременно эвакуироваться в безопасные районы В окрестностях города возник дефицит топлива, медикаментов и продуктов, цены резко подскочили.

До этого хуситы нанесли ракетные удары по президентскому дворцу в Адене. Они назвали целью атаки оружейные склады и оперативный штаб под руководством саудовских офицеров.