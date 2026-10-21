Суд в Осло разрешил «Нафтогазу» арестовать пять российских объектов

Суд в Осло разрешил «Нафтогазу» наложить арест на пять объектов недвижимости РФ

Окружной суд Осло разрешил украинской компании «Нафтогаз» арестовать пять российских объектов недвижимости в норвежской столице. Об этом сообщила газета VG со ссылкой на судебное постановление от 22 сентября.

Под арест попали многоквартирный дом в районе Фрогнер и четыре кооперативные квартиры. По данным издания, залог по делу составляет 40 миллиардов норвежских крон. С учетом процентов и судебных издержек сумма требований достигает 57 миллиардов крон.

Снять арест смогут, если российский Минюст предоставит гарантию выплаты требуемой суммы. VG утверждает, что российскую сторону не уведомили о разбирательстве до вынесения решения. В дальнейшем недвижимость могут выставить на принудительные торги.

Ранее норвежский суд также арестовал судно «Профессор Молчанов» в рамках иска «Нафтогаза». На Шпицбергене ограничения затронули гостевой дом «Русский дом», транспорт и банковские счета, связанные с российской деятельностью.