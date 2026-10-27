Экс-главе ФБР Коми предъявили обвинение в сговоре и разглашении информации

Минюст Соединенных Штатов предъявил бывшему руководителю Федерального бюро расследований Джеймсу Коми обвинения в незаконной передаче данных, касающихся национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters .

В обвинительном заключении, зарегистрированном в суде столичного округа Колумбия, написали, что Коми в октябре 2016 года передал информацию, имеющую отношение к национальной обороне страны, лицу, не имевшему права доступа к ней. По мнению властей, экс-глава ФБР также вступил для этого в сговор с одним или несколькими лицами.

Бывший директор спецслужбы отказался признать вину, его адвокаты подали ходатайство об отклонении предъявленных обвинений.

Коми возглавлял спецслужбу с 2013 по 2017 годы. Его назначил на должность президент США Барак Обама и уволил Дональд Трамп в свою первую каденцию.

В 2025 году бывшего главу ФБР заподозрили в призывах убить Трампа из-за ракушек с цифрами.