Зеленский за 48 млн гривен снимет сериал о воевавшей с поляками армии

Центр защиты информационного пространства Украины объявил тендер на съемки шестисерийного мини-сериала «Крылатые львы» об Украинской галицкой армии, воевавшей с Польшей. Бюджет проекта составит более миллиона долларов, сообщили «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Тендер появился в системе госзакупок Prozorro. Центр защиты информационного пространства Украины заказал мини-сериал о событиях 1914–1921 годов с участием авиации Украинской галицкой армии.

Проект реализуют в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского. Из общей стоимости 47,55 миллиона гривен (более одного миллиона долларов) половину проспонсирует государство.

Украинская галицкая армия сражалась с Польшей за Восточную Галицию в 1918–1919 годах. Потерпев поражение, она распалась и формально прекратила существование в 1920 году.