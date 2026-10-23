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    В США покойного сенатора Грэма обвинили в педофилии

    Newsweek: трое мужчин посмертно обвинили сенатора Грэма в педофилии

    usembassykyiv
    Фото: usembassykyiv/Википедия

    Трое мужчин заявили, что ныне покойный сенатор Линдси Грэм* платил им за сексуальные контакты**, в том числе когда одному из них было 17 лет. Об этом сообщило авторитетное издание Newsweek со ссылкой на документальный фильм, посвященный обвинениям в адрес политика.

    Картину создали студии Swamp Watch Studios и Tystnaden Films при участии представителей левого крыла медиасети The Young Turks.

    Один из героев фильма, представленный под именем Келвин, утверждает, что познакомился с Грэмом* в Аризоне в 2001 году, когда ему было 17 лет**.

    Newsweek сообщило, что пыталось получить комментарий по поводу этих заявлений у Дарлин — сестры Грэма*, — которая заняла его место в сенате. Однако ответа не последовало.

    *Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

    *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.