Трое мужчин заявили, что ныне покойный сенатор Линдси Грэм* платил им за сексуальные контакты**, в том числе когда одному из них было 17 лет. Об этом сообщило авторитетное издание Newsweek со ссылкой на документальный фильм, посвященный обвинениям в адрес политика.

Картину создали студии Swamp Watch Studios и Tystnaden Films при участии представителей левого крыла медиасети The Young Turks.

Один из героев фильма, представленный под именем Келвин, утверждает, что познакомился с Грэмом* в Аризоне в 2001 году, когда ему было 17 лет**.

Newsweek сообщило, что пыталось получить комментарий по поводу этих заявлений у Дарлин — сестры Грэма*, — которая заняла его место в сенате. Однако ответа не последовало.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.