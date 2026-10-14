360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВВС США запросили 525 миллионов на новые крылатые ракеты

    РИА «Новости»: США создадут дешевые ракеты для истощения ПВО противника

    Фото: РИА «Новости»

    ВВС США запросили у конгресса 525,2 миллиона долларов на разработку нового семейства дальнобойных крылатых ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

    Программа получила название Family of Affordable Mass Missiles — «семейство доступных массовых ракет». В военно-воздушных силах его описывают как более дешевое дополнение к сложным и дорогостоящим боеприпасам.

    Новое оружие должно позволить наносить массированные удары с больших дистанций, вынуждая противника расходовать запасы ПВО. Первый вариант ракеты получит дальность не менее 926 километров и сможет обмениваться данными с другими ракетами в полете.

    На первом этапе пусковыми платформами станут самолеты C-130 и C-17. В дальнейшем ракеты могут разместить на истребителях и бомбардировщиках. Финансирование планируют наращивать: в 2029 году расходы могут превысить миллиард долларов.

    Ранее стало известно, что агентство по противоракетной обороне США планирует более чем в три раза увеличить расходы на засекреченную программу, дополняющую систему ПРО «Золотой купол».

    Читайте также

    Американский коллекционер продал картину в 45 тысяч раз дороже покупки

    Freeman's Auctions

    ЕС может подтолкнуть Украину к провокациям на фоне сделки США и России — Мирошник

    Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» оценил дефицит топлива в ЕС

    В Польше высмеяли сообщения о покушении на Туска

    Трамп объявил о строительстве в США крупнейшей верфи со времен Второй мировой

    Британия пригрозила Аргентине жесткими мерами при дальнейших притязаниях на Фолкленды

    Ошибка службы доставки привела к потере секретных деталей F-35

    Американские службы обвинили в неразберихе из-за неправильно оказанной помощи Кристе Пайк

    Родители в Индии продали своего месячного ребенка ради золота и смартфона