ВВС США запросили 525 миллионов на новые крылатые ракеты

ВВС США запросили у конгресса 525,2 миллиона долларов на разработку нового семейства дальнобойных крылатых ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

Программа получила название Family of Affordable Mass Missiles — «семейство доступных массовых ракет». В военно-воздушных силах его описывают как более дешевое дополнение к сложным и дорогостоящим боеприпасам.

Новое оружие должно позволить наносить массированные удары с больших дистанций, вынуждая противника расходовать запасы ПВО. Первый вариант ракеты получит дальность не менее 926 километров и сможет обмениваться данными с другими ракетами в полете.

На первом этапе пусковыми платформами станут самолеты C-130 и C-17. В дальнейшем ракеты могут разместить на истребителях и бомбардировщиках. Финансирование планируют наращивать: в 2029 году расходы могут превысить миллиард долларов.

Ранее стало известно, что агентство по противоракетной обороне США планирует более чем в три раза увеличить расходы на засекреченную программу, дополняющую систему ПРО «Золотой купол».