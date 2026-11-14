Юрия Антонова внесли в базу антироссийского портала ГУР Минобороны Украины

Народного артиста СССР Юрия Антонова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В качестве причины указали поддержку Антоновым СВО. Также в карточке сказано, что артист является членом Общественного совета при Следственном комитете России. Еще в качестве основания отметили патриотическое и культурное воспитание молодежи.

Антонову также припомнили его поддержку инициативы выплачивать премию за подбитые танки Leopard и его готовность лично вручать премии в Донбассе.

В январе Антонова назвали самым богатым певцом России. Свою карьеру и отношения с авторским сообществом он выстраивал с советских времен. Шлягеры артиста до сих пор приносят стабильный доход.