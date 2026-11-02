Гимнасты прошли 90 ступеней собора Жироны в составе живой башни

Участники каталонского клуба Marrecs de Salt поднялись по всем 90 ступеням Кафедрального собора Жироны, выстроившись в вертикальную колонну из четырех человек. Выступление состоялось во время фестиваля Святого Нарцисса и стало частью традиционного праздника.

Кастельерсы — участники любительских объединений, которые создают многоярусные конструкции из людей. Для подъема по лестнице они использовали формацию «пилар-де-куатро»: четверо участников встали друг другу на плечи и вместе преодолели весь пролет, сохраняя равновесие.

Около 200 членов клуба поддерживали выступающих с площади у подножия собора. Они образовали плотное основание — «пинью», которое служит опорой и страховкой для конструкции.

Кастельс считаются частью национальной культуры Каталонии и включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Участники клуба готовятся к таким выступлениям на протяжении нескольких месяцев, а восхождение по ступеням собора проводят ежегодно.