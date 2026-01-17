Назван самый богатый певец России

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Юрия Антонова самым богатым певцом России. Об этом он рассказал порталу «Абзац» .

Бабичев напомнил, что прошлым летом диктор Владимир Березин уже представлял Антонова со сцены как самого богатого артиста России, но исполнитель тогда с этим не согласился.

«На мой взгляд, Юрий Антонов самый богатый, несмотря на то что он давно уже не выступает в больших масштабах. Почему именно он? Он выстраивал с советских времен, когда находился на пике популярности, отношения с авторским сообществом. Пиратские записи Антонова не купишь. Представляете, сколько он мог заработать, если все стекалось к нему?» — сказал Бабичев.

По его словам, шлягеры Антонова до сих пор приносят стабильный доход.

Среди других очень обеспеченных артистов Бабичев назвал Сергея Шнурова, Григория Лепса и Сергея Жукова.

Сам Антонов утверждал в интервью, что его нынешние доходы умеренные. Он редко появляется на больших площадках, работает на корпоративах, получает авторские отчисления и пенсию около 60 тысяч рублей. Музыкант заявлял, что этих денег хватает на жизнь, содержание домашних животных и возможность «угостить шампанским красивую девушку».

Ранее слухи о болезни артиста опроверг его концертный директор Олег Давыдов. Он заявил, что у Антонова нормальное состояние здоровья для 80-летнего человека.