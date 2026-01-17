Назван самый богатый певец России
Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Юрия Антонова самым богатым певцом России. Об этом он рассказал порталу «Абзац».
Бабичев напомнил, что прошлым летом диктор Владимир Березин уже представлял Антонова со сцены как самого богатого артиста России, но исполнитель тогда с этим не согласился.
«На мой взгляд, Юрий Антонов самый богатый, несмотря на то что он давно уже не выступает в больших масштабах. Почему именно он? Он выстраивал с советских времен, когда находился на пике популярности, отношения с авторским сообществом. Пиратские записи Антонова не купишь. Представляете, сколько он мог заработать, если все стекалось к нему?» — сказал Бабичев.
По его словам, шлягеры Антонова до сих пор приносят стабильный доход.
Среди других очень обеспеченных артистов Бабичев назвал Сергея Шнурова, Григория Лепса и Сергея Жукова.
Сам Антонов утверждал в интервью, что его нынешние доходы умеренные. Он редко появляется на больших площадках, работает на корпоративах, получает авторские отчисления и пенсию около 60 тысяч рублей. Музыкант заявлял, что этих денег хватает на жизнь, содержание домашних животных и возможность «угостить шампанским красивую девушку».
Ранее слухи о болезни артиста опроверг его концертный директор Олег Давыдов. Он заявил, что у Антонова нормальное состояние здоровья для 80-летнего человека.