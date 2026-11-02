Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН

Латвия впервые в своей истории займет пост председателя Совета Безопасности ООН. Полномочия республики продлятся один месяц, сообщила агентству LETA постоянный представитель страны при организации Санита Павлута-Десландес.

По словам дипломата, одним из главных направлений работы станет обсуждение ситуации на Украине.

В течение месяца латвийская сторона будет координировать деятельность Совбеза и организовывать его открытые и закрытые заседания.

Председательство Латвии продолжит череду европейских стран на этом посту. Ранее Совет Безопасности возглавляли Дания, Франция и Греция.

Вопрос о реформировании организации остается предметом международной дискуссии.

Президент России Владимир Путин также выступал за реформу ООН, подчеркнув необходимость широкого консенсуса и сохранения организации как инструмента международных отношений.