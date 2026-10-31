31 октября 2026 13:34 «Нет ли у кого-нибудь лома?» Попытка госпереворота в Польше: главное к этому часу Мир

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В Польше 30 октября 2026 года разразился острый политический кризис, который прямо назвали попыткой госпереворота. Причиной стал конфликт вокруг Конституционного суда. Подробности — в материале 360.ru.

Попытка госпереворота в Польше: главное Накануне в Польше разгорелся скандал — правоохранители окружили здание Конституционного трибунала (Конституционного суда) в Варшаве из-за протестов. Премьер-министр республики Дональд Туск попытался отстранить от должности председателя суда Богдана Свенчковского. В ответ судьи и сторонники партии «Право и справедливость» (ПиС) прибыли на место, попытались взломать ограждение и вернуть контроль над зданием. «Нет ли у кого-нибудь лома?» — заявил Свенчковский.

Фото: РИА «Новости»

Конфликт вокруг Конституционного суда в Польше: назначение судей в трибунал На сайте трибунала появилось распоряжение судьи Анны Корвин-Пиотровской, объявившей о временном отстранении Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская взяла руководство учреждением на себя и напомнила, что Свенчковский и Соханьский не допустили к общему собранию трибунала четырех судей, избранных сеймом. В тот же день генпрокурор Польши Вальдемар Журек направил в трибунал пять ходатайств о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности. После этого на официальной странице трибунала в соцсети X появилось заявление, в котором говорилось о «незаконном захвате» сайта. Участников событий прямо обвинили в попытке госпереворота. Авторы сообщения подчеркнули: Свенчковский и Соханьский по-прежнему считаются действующими руководителями, а Корвин-Пиотровская не признается судьей трибунала.

Назначения судей при Навроцком Все началось еще в марте 2026 года, когда сейм избрал новых судей. По закону они должны приносить присягу перед президентом, но президент Кароль Навроцкий принял ее не у всех кандидатов. Оставшиеся без присяги судьи нашли выход: они принесли ее прямо в сейме, в присутствии нотариуса, а документ направили в канцелярию президента. Свенчковский, назначенный, когда у власти была партия ПиС, не признал процедуру законной. В октябре один из избранных судей, Мацей Берек, принес присягу в парламенте без президента. После этого противостояние обострилось. Позже сейм избрал еще нескольких кандидатов. К октябрю Навроцкий принял присягу уже у части из них, но конфликт не разрешился. Правительство и часть депутатов считали, что раз сейм избрал судей и их полномочия возникли, то президент не вправе блокировать этот процесс.

Фото: РИА «Новости»

Позиция Туска по судьям Туск и его кабинет настаивали, что прежняя власть — ПиС — годами политизировала судебную систему и теперь задача правительства — восстановить верховенство права. Руководство трибунала препятствовало работе судей, избранных парламентом, поэтому необходимы такие меры, пояснял министр юстиции Вальдемар Журек. Вечером 30 октября наступил переломный момент — к зданию трибунала вышли протестующие, туда же стянули силовиков. Подразделения перебрасывали из других регионов — например, из Катовице (находится в 300 километрах от Варшавы). Демонстранты пытались прорваться в здание, но их остановила полиция. Навроцкий экстренно вернулся в Польшу, прервав визит в Сенегал — развернул самолет, находясь в полете. Он назвал происходящее «откровенным государственным переворотом» и узурпацией власти, а также потребовал вывести силовиков из здания трибунала.

Фото: РИА «Новости»

Что происходит в Польше сейчас: последние новости на 31 октября В ночь на 31 октября Навроцкий вместе с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским прибыл к зданию. Поначалу президента не хотели пускать внутрь и он буквально прорывался в здание. Он провел там несколько часов, после чего покинул трибунал через черный ход. Послы Польши в Китае и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох объявили об отставке, так как не увидели возможности продолжать исполнять обязанности в таких условиях. Польское гостелевидение временно перестало транслировать события у трибунала — вместо репортажей пошли повторы вечерних передач.