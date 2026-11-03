Польше предрекли затягивание политического кризиса

Возникшее противостояние президента Польши Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска продолжится до парламентских выборов осенью 2027 года. Такой прогноз в беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой сделал член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян.

Он подчеркнул, что противостоящие друг другу руководители государства — настоящие соперники из-за разницы в политических взглядов. Навроцкий — консерватор, а Туск — либерал. Поэтому договориться о составе судей Конституционного трибунала они не способны.

По мнению политолога, конфликт президента и премьера показывает настоящий раскол всего польского общества, который уже привел к уличным столкновениям, грозящим перерасти в опасную эскалацию.

«Если кто-то подольет масла в огонь, то, конечно, все это дело может вспыхнуть. Но на данный момент я не вижу оснований для того, чтобы это привело, например, к гражданской войне», — подчеркнул Аджамян.

По прогнозу эксперта, именно результаты парламентских выборов 2027 года определят дальнейшую расстановку сил и отношения между президентом и правительством.

Конфликт вокруг состава Конституционного трибунала перерос в уличные столкновения в конце прошлой недели, но основные его предпосылки возникли еще более 10 лет назад. О том, кто может выйти победителем из кризиса — в материале 360.ru.