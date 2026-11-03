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    «Вопросики к шпрехенфюреру». Захарова поинтересовалась, оштрафуют ли Буданова за русский язык

    Захарова спросила о штрафе для Буданова за русский язык на протестах под Киевом

    Фото: РИА «Новости»

    Оштрафуют ли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова за использование русского языка на протестах под Киевом? Таким вопросом задалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

    Захарова обратила внимание на выступление Буданова, внесенного в России в список террористов и экстремистов, и заявила, что у нее «вопросики к шпрехенфюреру Украины».

    Она поинтересовалась, на какую сумму оштрафуют его самого и людей, с которыми он говорил по-русски, а также учтут ли заслуги СМИ при вынесении штрафа за трансляцию.

    До этого в украинских СМИ появилась информация о людях, которых держали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в здании находились военнослужащие, включая самовольно оставивших свои части. Позднее у дома собрались местные жители; возникшая акция переросла в конфликт с полицейскими, а очевидцы сообщали о звуках выстрелов.

    Прибывший на место Буданов обращался к ним по-русски, призывал активистов разойтись и общался с 14-летним подростком, выведенным из подвала.