«Вопросики к шпрехенфюреру». Захарова поинтересовалась, оштрафуют ли Буданова за русский язык

Захарова спросила о штрафе для Буданова за русский язык на протестах под Киевом

Оштрафуют ли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова за использование русского языка на протестах под Киевом? Таким вопросом задалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

Захарова обратила внимание на выступление Буданова, внесенного в России в список террористов и экстремистов, и заявила, что у нее «вопросики к шпрехенфюреру Украины».

Она поинтересовалась, на какую сумму оштрафуют его самого и людей, с которыми он говорил по-русски, а также учтут ли заслуги СМИ при вынесении штрафа за трансляцию.

До этого в украинских СМИ появилась информация о людях, которых держали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в здании находились военнослужащие, включая самовольно оставивших свои части. Позднее у дома собрались местные жители; возникшая акция переросла в конфликт с полицейскими, а очевидцы сообщали о звуках выстрелов.

Прибывший на место Буданов обращался к ним по-русски, призывал активистов разойтись и общался с 14-летним подростком, выведенным из подвала.