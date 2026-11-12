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    Матвиенко объяснила, почему Армению лишили права голоса в ОДКБ

    Матвиенко: Армению лишили права голоса в ОДКБ из-за невыполнения обязательств

    Фото: РИА «Новости»

    Решение о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принято согласно документам объединения из-за неисполнения Ереваном финансовых обязательств. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее процитировал ТАСС.

    «Что касается ОДКБ, у которой есть положение, устав, статус, — это чисто техническая работа в соответствии с уставом ОДКБ», — сказала она.

    По словам Матвиенко, страна, которая долго не платит взносы, теряет право голоса. Это происходит согласно документам ОДКБ.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Совет Организации Договора о коллективной безопасности лишил Армению права голоса. Он тоже отметил, что такие меры связаны с невыполнением обязательств с армянской стороны — государство с 2024 года не оплачивает членские взносы и фактически не участвует в деятельности объединения.

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