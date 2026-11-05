Угрозы взрыва бомбы в самолетах привели к экстренным мерам на рейсах в Италии

Il Messaggero: угрозы взрыва бомбы на рейсах в Италии привели к экстренным мерам

Три угрозы взрыва бомбы в самолетах привела к экстренным мерам на рейсах в Италии. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Борт авиакомпании Wizz Air летел из Милана в Варшаву. Самолет вынужденно сел в Вене.

Кроме того, из-за угрозы воздушное судно рейса Finnair сопровождали истребители ВВС Италии, он приземлился в Риме.

Недавно стало известно, что борт, который вылетел из Дублина, перенаправили на авиабазу в Нормандии после сообщений о минировании. Днем ранее следовавший в Москву лайнер авиакомпании Air Serbia вернулся в Белград после получения информации о необходимости проверки безопасности пассажиров.

Кроме того, экстренные службы в Европе 3 ноября получили ложные сообщения о бомбах на семи пассажирских самолетах. Это привело к посадкам и задержкам рейсов в Польше, Италии, Испании и Болгарии.