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    Германию, Францию и Нидерланды охватила волна протестов

    Улучшение финансирования образования, справедливое распределение доходов и прекращение милитаризации — с такими требованиями вышли протестующие на улицы 30 городов Германии. Об этом сообщило издание Bild.

    На улицах в основном молодежь, мирные шествия периодически перерастают в погромы. Десятки человек получили травмы, среди них почти 30 силовиков.

    «Я считаю, что правительство Мерца делает крайне плохую работу. Видно, что богатство в этой стране все больше перераспределяется вверх», — поделился один из демонстрантов.

    Похожие протесты проходят во Франции и Нидерландах. Полиция использует против митингующих дымовые шашки и слезоточивый газ. Множество людей задержали.

    Подробнее о том, как проходят протесты в Европе — в нашем сюжете.

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