Германию, Францию и Нидерланды охватила волна протестов

Улучшение финансирования образования, справедливое распределение доходов и прекращение милитаризации — с такими требованиями вышли протестующие на улицы 30 городов Германии. Об этом сообщило издание Bild .

На улицах в основном молодежь, мирные шествия периодически перерастают в погромы. Десятки человек получили травмы, среди них почти 30 силовиков.

«Я считаю, что правительство Мерца делает крайне плохую работу. Видно, что богатство в этой стране все больше перераспределяется вверх», — поделился один из демонстрантов.

Похожие протесты проходят во Франции и Нидерландах. Полиция использует против митингующих дымовые шашки и слезоточивый газ. Множество людей задержали.

Подробнее о том, как проходят протесты в Европе — в нашем сюжете.