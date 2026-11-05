Вылетевший из Дублина самолет перенаправили после сообщения о бомбе

Вылетевший из Дублина в Рим самолет перенаправили после сообщения о бомбе

Самолет Airbus A320 рейса Дублин — Рим перенаправили на авиабазу в Нормандии после сообщения о минировании. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на канцелярию правительства Франции

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел из Дублина в 06:25. Во время полета лайнер изменил курс и несколько раз кружил над Эссоном к югу от Парижа, после чего направился в сторону Нормандии.

Около 09:45 за перемещением воздушного судна в режиме реального времени следили несколько тысяч пользователей портала.

Днем ранее следовавший в Москву лайнер авиакомпании Air Serbia вернулся в Белград после получения информации о необходимости проверки безопасности пассажиров.

В авиакомпании отметили, что действовали согласно указаниям властей. После завершения необходимых процедур воздушное судно вновь отправилось в Москву примерно в 03:56 4 ноября.