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    Лукашенко выдвинул неожиданную кандидатуру на пост генсека ООН

    Лукашенко: Трамп должен стать генсеком ООН и расшевелить это болото

    Фото: РИА «Новости»

    Генеральным секретарем ООН должен стать лидер США Дональд Трамп. Организации не хватает его инициативности. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с участниками IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщило БелТА.

    Он назвал себя убежденным трампистом. Лукашенко признался, что поддерживал американского коллегу на выборах и хотел бы видеть его во главе международной организации.

    «Я же трампист, я же его поддерживаю публично на выборах. Вот его надо в Организацию Объединенных Наций руководителем, он там расшевелит это болото быстро и столько инициатив нам подкинет», — сказал белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко назвал Трампа и президента России Владимира Путина императорами. Себя он охарактеризовал, как руководителя страны с меньшими возможностями.

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