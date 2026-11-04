Лукашенко выдвинул неожиданную кандидатуру на пост генсека ООН

Генеральным секретарем ООН должен стать лидер США Дональд Трамп. Организации не хватает его инициативности. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с участниками IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщило БелТА .

Он назвал себя убежденным трампистом. Лукашенко признался, что поддерживал американского коллегу на выборах и хотел бы видеть его во главе международной организации.

«Я же трампист, я же его поддерживаю публично на выборах. Вот его надо в Организацию Объединенных Наций руководителем, он там расшевелит это болото быстро и столько инициатив нам подкинет», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал Трампа и президента России Владимира Путина императорами. Себя он охарактеризовал, как руководителя страны с меньшими возможностями.