Трамп потерял конгресс, но не власть. Что он приготовил демократам?

Промежуточные выборы в конгресс США обернулись поражением республиканцев. Подсчет голосов еще продолжается, но демократы уже празднуют победу, получив большинство в обеих палатах. Почему американцы отвернулись от партии Дональда Трампа, чем это грозит президенту и как отразится на отношениях с Россией — в материале 360.ru.

Карта США окрасилась синим

Промежуточные выборы в США завершились победой Демократической партии, которая получила большинство в обеих палатах конгресса. Хотя подсчет голосов еще продолжается, итоги ключевых гонок уже позволили говорить о смене политического расклада. На интерактивной карте агентства Bloomberg, отслеживающей подсчет голосов в реальном времени, все больше штатов окрашиваются из республиканского красного в демократический синий. На момент написания материала демократы обеспечили себе 54 места в сенате против 44 у республиканцев. Судьба еще двух кресел пока неизвестна. В палате представителей демократы получили 232 места против 139 у республиканцев. Распределение остальных мандатов пока остается неизвестным.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Промежуточные выборы в США проходят в середине президентского срока. На них полностью переизбирают палату представителей из 435 конгрессменов и примерно треть сената, в котором заседают 100 человек. В 2026 году американцы выбирали 35 сенаторов, включая два места на внеочередных выборах.

Самыми неожиданными стали успехи демократов в штатах, где республиканцы удерживали позиции десятилетиями. Одной из главных сенсаций стала победа в Техасе, который более 30 лет оставался оплотом республиканцев. Демократ Джеймс Таларико обошел генерального прокурора штата Кена Пакстона, получившего личную поддержку Дональда Трампа. В Канзасе демократ Адам Хэмилтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Победа стала исторической: впервые с 1932 года Канзас избрал демократа в сенат США. Еще одним болезненным поражением для республиканцев завершились выборы в Мэне. Демократ Трой Джексон одержал победу над Сьюзан Коллинз, которая представляла штат в сенате на протяжении почти 30 лет и пять раз подряд выигрывала выборы. Не менее неожиданным оказался результат в Южной Каролине, где демократ Энни Эндрюс победила республиканку Дарлин Грэм. Она заняла кресло сенатора после смерти своего брата Линдси Грэма — инициатора и соавтора законопроекта об «адских санкциях» против России.

Фото: РИА «Новости»

Интрига сохраняется на Аляске, где демократ Мэри Пелтола ведет напряженную борьбу с действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном. Разрыв между кандидатами минимальный, а подсчет голосов может затянуться на несколько недель. Штат принимает бюллетени, отправленные по почте из других штатов США, до 13 ноября, а из-за границы — до 18 ноября. Исторической стала победа в Мичигане, где 42-летний демократ Абдул Эль-Сайед обошел республиканца Майка Роджерса. Победитель станет первым сенатором-мусульманином в истории США. В ходе кампании Эль-Сайед столкнулся с сопротивлением не только республиканцев, но и собственных однопартийцев из-за своей критики политики Израиля. Проигравшая ему на праймериз демократ Хейли Стивенс незадолго до голосования отказалась от поддержки соратника по партии и выступила на стороне республиканца. В отличие от Техаса, Канзаса и Южной Каролины, в Мичигане демократы не отобрали сенаторское кресло у республиканцев, а сохранили собственное. Ранее это место в сенате занимал демократ Гэри Питерс, решивший не добиваться переизбрания. Даже острый внутрипартийный конфликт не помешал демократам удержать место в верхней палате.

Трамп: «Меня не было в избирательных бюллетенях»

Фото: White House

Президент США Дональд Трамп не считает поражение республиканцев политическим провалом. Комментируя результаты промежуточных выборов, он заявил, что его партия могла добиться гораздо большего успеха, если бы он сам участвовал в голосовании. «Меня не было в избирательных бюллетенях. Если бы я там был, мы одержали бы сокрушительную победу!» — написал Трамп в Truth Social. По данным Axios, на внутрипартийных выборах Трамп фигурировал в 66% рекламных роликов претендентов на места в палате представителей, а перед основным голосованием — лишь в 3%. Среди кандидатов в сенат этот показатель сократился с 77 до 22%. Причиной такой осторожности стало снижение рейтинга американского лидера. Согласно опубликованному накануне выборов опросу Reuters/Ipsos, деятельность Трампа одобряли только 32% американцев. При этом 46% опрошенных предпочитали видеть конгресс под контролем демократов, тогда как республиканцев поддерживали 38%. Главной проблемой для Белого дома стала экономика. Американцы недовольны ростом потребительских цен, подорожанием бензина на фоне войны с Ираном и снижением доступности медицинской помощи. Раздражение вызывала и жесткая миграционная политика администрации. 78% избирателей назвали стоимость жизни одним из наиболее важных факторов при выборе кандидата. Среди независимых избирателей половина рассматривала голосование как возможность выступить против Трампа. При этом поражение партии действующего президента на промежуточных выборах само по себе не является исключением.

Фото: РИА «Новости»

С 1946 года в 18 из 20 случаев партия действующего президента теряла места в палате представителей. На этот раз республиканцы лишились большинства сразу в обеих палатах конгресса. Это существенно осложнит реализацию политической программы Трампа в оставшиеся два года его президентства.

План Белого дома

Потеря контроля над конгрессом не стала для Белого дома неожиданностью. Администрация Трампа заранее подготовила план, который позволит президенту продолжить реализацию своей программы даже без поддержки законодателей. «Полагаю, я стану мистером Вето. Я не позволю им проводить свои законопроекты», — заявил Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн для подкаста Pod Force One незадолго до выборов. Право вето остается одним из главных инструментов президента. Трамп может отклонять принятые конгрессом законы, а для преодоления его решения демократам потребуется поддержка двух третей членов обеих палат. Сами демократы смогут блокировать законодательные инициативы Белого дома, влиять на распределение бюджетных средств и препятствовать утверждению президентских назначенцев. Особенно чувствительной для Трампа станет потеря контроля над сенатом, который утверждает кандидатуры министров, руководителей федеральных ведомств и федеральных судей, в том числе членов Верховного суда.

Фото: White House

От реализации своей политики Трамп не откажется. По данным агентства Reuters, план управления страной в обход конгресса в Белом доме начали разрабатывать еще в апреле. Чиновники подготовили проекты президентских указов, не требующих одобрения законодателей. Речь идет об ужесточении миграционных правил, введении новых импортных пошлин, регулировании жилищного рынка и изменении порядка федеральных расходов. Юристы Белого дома одновременно изучали пределы президентских полномочий и способы защиты новых решений в судах. Полностью обойти конгресс Трамп не сможет. Получив большинство, демократы смогут инициировать парламентские расследования, вызывать представителей администрации на слушания и требовать предоставления документов. По информации Reuters, юристы Белого дома уже несколько месяцев готовят чиновников к таким проверкам.

Эффект «синего цунами»

Победа демократов на промежуточных выборах серьезно ослабит позиции Дональда Трампа не только внутри США, но и на международной арене. Об этом в беседе с 360.ru заявил американист Малек Дудаков. «В Соединенных Штатах Америки случилось обещанное многими электоральными моделями синее цунами. Демократы уверенно побеждают практически везде, за исключением штата Флорида», — отметил эксперт.

Фото: White House

Политолог отметил, что Техас потерял статус главного республиканского штата, потому что победу там одержали кандидаты от демократов на пост сенатора и губернатора. Кроме того, впервые почти за 100 лет Канзас избрал сенатора-демократа. Победы Демократическая партия одержала также в Огайо, Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии и Южной Каролине. По прогнозу политолога, в новом составе конгресса демократы могут получить около 255 мест в палате представителей и 55 кресел в сенате. «Конечно, это резко ослабляет позиции Трампа. Потому что будут заводить расследования, будут пытаться снова объявлять ему импичменты, будут очень серьезно пытаться ограничить его полномочия во внешней политике», — заявил Дудаков. По словам политолога, хотя основные внешнеполитические полномочия сосредоточены в руках президента, конгресс способен существенно осложнить работу Белого дома. Особенно это касается отношений с Россией и переговорного процесса по Украине. Дудаков обратил внимание, что результаты выборов дают повод для оптимизма европейским политикам и украинским властям. По его оценке, они рассчитывают, что демократическое большинство позволит возобновить американское финансирование Киева и усилить давление на Трампа. «Я не уверен, что так уж хорошо все для них будет, но, тем не менее, они полагают, что Трампа уже пересидели, и исход этих выборов дает им для этого определенные основания», — подчеркнул эксперт.

Изменят ли выборы отношения России и США?

Победа демократов на промежуточных выборах создаст Дональду Трампу проблемы внутри страны и практически не повлияет на отношения России и США. Такую точку зрения в беседе с 360.ru высказал политолог Вадим Сипров. «Дело в том, что влияние конгресса на внешнюю политику Соединенных Штатов минимально. И перед нами скорее внутриполитическая проблема Дональда Трампа», — пояснил эксперт. В качестве примера Сипров привел подготовку трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которая продолжилась, несмотря на поражение республиканцев. Стороны продолжили консультации и не отказались от планов провести новую встречу. «Единственная страна, которая может торпедировать этот процесс либо выхолостить его, — это Украина», — заявил Сипров. Политолог добавил, что российско-американское взаимодействие не ограничивается украинским конфликтом. Впереди саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, на полях которого, по его предположению, может пройти встреча лидеров России, США и Китая. Сипров пояснил, что эти переговоры могут стать первым шагом к обсуждению новых правил взаимодействия между крупнейшими державами.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, у каждой из трех стран есть собственные интересы и преимущества, которые заставляют их искать точки соприкосновения. «У нас огромный транзитно-транспортный потенциал, который интересен и китайцам, и американцам, у нас огромная ресурсная база. <… > Американцам придется считаться и с Китаем, и с Россией», — подчеркнул политолог. По мнению эксперта, даже противники Трампа в американском конгрессе понимают необходимость сотрудничества с Москвой и Пекином. Попытки помешать международным договоренностям могут создать дополнительные проблемы не только Белому дому, но и самим демократам. Отдельно Сипров остановился на отношениях США с Европой и перспективах помощи Украине. По его оценке, Вашингтон заинтересован прежде всего в укреплении собственного влияния на европейские страны, в том числе в сфере безопасности, энергетики и финансов. «Трамп играет в игру с прицелом на превращение Европы в территорию, полностью зависящую от Соединенных Штатов, причем зависящую во всех отношениях: и в сфере безопасности, и в экономике, и в финансах, и в энергетике», — заявил Сипров. Политолог считает, что украинский конфликт способствует усилению зависимости Европы от Соединенных Штатов. При этом стратегическое поражение России, по его мнению, не отвечает долгосрочным интересам Вашингтона. Поэтому, уверен Сипров, демократическое большинство создаст Трампу дополнительные трудности внутри страны, но не заставит отказаться от переговоров с Москвой и поиска договоренностей с другими мировыми державами.