США планируют потратить в 2027 году $1,57 млрд на военные разработки для Арктики

В 2027 финансовом году США планируют потратить около 1,57 миллиарда долларов на секретные военные разработки для Арктики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Из этой суммы около 920 миллионов долларов предназначены для секретных программ.

Среди проектов — технологии для радиолокационного наблюдения за Арктикой. Разработчики рассчитывают преодолеть атмосферные особенности региона, из-за которых снижена эффективность распространения радиосигналов.

Также в документах обозначено еще одно направление — подводная техника, на эти цели направлено почти 73,4 миллиона долларов. В США планируют повысить скорость и маневренность субмарин при помощи новых движителей.

Россия и США могли бы сотрудничать в разработке по Арктике. В перспективе стороны могут обсудить реализацию таких инициатив в области СПГ и освоении заполярных месторождений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.