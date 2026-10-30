США планируют потратить в 2027 году $1,57 млрд на военные разработки для Арктики
В 2027 финансовом году США планируют потратить около 1,57 миллиарда долларов на секретные военные разработки для Арктики. Об этом сообщило РИА «Новости».
Из этой суммы около 920 миллионов долларов предназначены для секретных программ.
Среди проектов — технологии для радиолокационного наблюдения за Арктикой. Разработчики рассчитывают преодолеть атмосферные особенности региона, из-за которых снижена эффективность распространения радиосигналов.
Также в документах обозначено еще одно направление — подводная техника, на эти цели направлено почти 73,4 миллиона долларов. В США планируют повысить скорость и маневренность субмарин при помощи новых движителей.
Россия и США могли бы сотрудничать в разработке по Арктике. В перспективе стороны могут обсудить реализацию таких инициатив в области СПГ и освоении заполярных месторождений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.