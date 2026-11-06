Трамп указал на гибель мирного населения России от ударов ВСУ

Президент США Дональд Трамп обратил обратил внимание на гибель мирных россиян из-за украинских ударов. Об этом глава государства заявил журналистам в Белом доме, его процитировал ТАСС .

Отвечая на вопрос с бездоказательными обвинениями в адрес России, Трамп отметил, что погибают люди.

«Знаете, Россия тоже теряет гражданское население», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что американская сторона затрагивает эту тему в контактах с представителями Украины.

«Это должно прекратиться. И я думаю, что мы довольно скоро положим этому конец, может быть, очень скоро», — заявил президент США, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. По его словам, договор коснется не только Украины, но и всей Европы. Других подробностей американский лидер не раскрыл, но добавил, что от договора все будут в восторге.