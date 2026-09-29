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    Европейская страна сочла законной эвтаназию двухлетнего ребенка

    Первый случай легальной эвтаназии двухлетнего ребенка произошел в Нидерландах

    Фото: РИА «Новости»

    Прокуратура Нидерландов отказалась привлекать к ответственности врача, который провел процедуру эвтаназии тяжелобольному ребенку. Мальчику было меньше двух лет, сообщила местная газета Hart van Nederland.

    Ребенок родился с тяжелыми осложнениями. Томография показала обширное поражение головного мозга. Из-за патологии у младенца начались постоянные приступы эпилепсии.

    Он почти ничего не видел, не мог говорить и постоянно задыхался. Лекарства не помогали и давали сильные побочные эффекты. Специалисты признали его страдания невыносимыми.

    Из сообщения прессы неясно, кто именно принял решение об эвтаназии — лечащий врач, или родители ребенка. Процедуру провел один из хирургов клиники. Все обстоятельства дела почти год изучала правительственная комиссия.

    В итоге ее сотрудники пришли к выводу, что медик действовал с соблюдением всех необходимых норм. После этого свой вердикт вынесла прокуратура.

    Ранее в Канаде женщину подвергли эвтаназии по просьбе мужа, уставшего за ней ухаживать.

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