Европейская страна сочла законной эвтаназию двухлетнего ребенка

Прокуратура Нидерландов отказалась привлекать к ответственности врача, который провел процедуру эвтаназии тяжелобольному ребенку. Мальчику было меньше двух лет, сообщила местная газета Hart van Nederland .

Ребенок родился с тяжелыми осложнениями. Томография показала обширное поражение головного мозга. Из-за патологии у младенца начались постоянные приступы эпилепсии.

Он почти ничего не видел, не мог говорить и постоянно задыхался. Лекарства не помогали и давали сильные побочные эффекты. Специалисты признали его страдания невыносимыми.

Из сообщения прессы неясно, кто именно принял решение об эвтаназии — лечащий врач, или родители ребенка. Процедуру провел один из хирургов клиники. Все обстоятельства дела почти год изучала правительственная комиссия.

В итоге ее сотрудники пришли к выводу, что медик действовал с соблюдением всех необходимых норм. После этого свой вердикт вынесла прокуратура.

Ранее в Канаде женщину подвергли эвтаназии по просьбе мужа, уставшего за ней ухаживать.