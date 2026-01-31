Надоела мужу. Пожилую канадку подвергли принудительной эвтаназии

В канадской провинции Онтарио 80-летнюю женщину подвергли эвтаназии по просьбе мужа. Сама она не хотела умирать, сообщило издание Daily Mail .

Женщину подвергли эвтаназии через несколько часов после того, как ее муж заявил врачам, что больше не хочет за ней ухаживать, говорилось в докладе Комитета по пересмотру смертей в рамках программы Medical Assistance in Dying.

Женщина фигурирует в документах под именем «миссис Б». После того, как у нее возникли осложнения после операции по аортокоронарному шунтированию, она выбрала паллиативную помощь. Ее выписали из больницы. Дома за ней стал ухаживать супруг, но ее состояние продолжало ухудшаться. Мужчина уже с трудом приглядывал за женой, несмотря на визиты медсестер.

«Миссис Б. выразила желание, чтобы ее семья воспользовалась услугой MAiD. В ответ на это в тот же день ее супруг обратился в справочную службу от ее имени», — доложил комитет.

Однако сама пациентка заявила врачу, что хочет отозвать заявку по личным и религиозным убеждениям. Она просила перевести ее в хоспис. Врач подал заявку в стационар, отметив, что у ее мужа эмоциональное выгорание, но ему отказали.

В тот же день супруг попросил провести повторную оценку состояния жены, пришел другой эксперт, который счел, что эвтаназию можно провести. Первый врач выступил против, но к женщине направили третьего специалиста, который поддержал доводы второго эксперта. Пожилую женщину подвергли эвтаназии тем же вечером.

Ранее кардиохирург и академик РАН Давид поддержал идею о проведении эвтаназии в отдельных случаях.