Надоела мужу. Пожилую канадку подвергли принудительной эвтаназии
В Канаде женщину подвергли эвтаназии по просьбе мужа, уставшего за ней ухаживать
В канадской провинции Онтарио 80-летнюю женщину подвергли эвтаназии по просьбе мужа. Сама она не хотела умирать, сообщило издание Daily Mail.
Женщину подвергли эвтаназии через несколько часов после того, как ее муж заявил врачам, что больше не хочет за ней ухаживать, говорилось в докладе Комитета по пересмотру смертей в рамках программы Medical Assistance in Dying.
Женщина фигурирует в документах под именем «миссис Б». После того, как у нее возникли осложнения после операции по аортокоронарному шунтированию, она выбрала паллиативную помощь. Ее выписали из больницы. Дома за ней стал ухаживать супруг, но ее состояние продолжало ухудшаться. Мужчина уже с трудом приглядывал за женой, несмотря на визиты медсестер.
«Миссис Б. выразила желание, чтобы ее семья воспользовалась услугой MAiD. В ответ на это в тот же день ее супруг обратился в справочную службу от ее имени», — доложил комитет.
Однако сама пациентка заявила врачу, что хочет отозвать заявку по личным и религиозным убеждениям. Она просила перевести ее в хоспис. Врач подал заявку в стационар, отметив, что у ее мужа эмоциональное выгорание, но ему отказали.
В тот же день супруг попросил провести повторную оценку состояния жены, пришел другой эксперт, который счел, что эвтаназию можно провести. Первый врач выступил против, но к женщине направили третьего специалиста, который поддержал доводы второго эксперта. Пожилую женщину подвергли эвтаназии тем же вечером.
