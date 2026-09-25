Обладательницу «Оскара» актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Нью-Йорке

Актрису Сьюзан Сарандон задержали на антиизраильском митинге в Нью-Йорке. Об этом сообщил The Guardian .

Вместе с ней полиция увела актрису Ханну Айнбиндер. На обеих надели пластиковые наручники. Задержание произошло на несанкционированной акции движения «Еврейский голос за мир».

Среди плакатов участников был призыв «Прекратите вооружать Израиль».

В полиции Нью-Йорка заявили, что сотрудники отреагировали на попытку перекрыть перекресток. Тех, кто не подчинился требованиям, взяли под стражу.

Сарандон задерживали и раньше. В 2018 году ее арестовали в Вашингтоне на митинге против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Ранее в Турции задержали певицу Сылу Генчоглу в рамках антинаркотического рейда. За месяц до этого по тому же делу задержали актеров Ениса Арыкана и Берен Саат.