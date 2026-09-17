ЮАР осталась без руководства. Президент и его заместитель ушли на больничный

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно приостановил участие в публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила администрация главы государства, чиновников процитировало Reuters .

73-летний политик почувствовал недомогание после возвращения с саммита БРИКС в Индии. Медики настоятельно рекомендовали лидеру страны взять паузу для восстановления сил.

Рамафоса поручил министрам заменить его на запланированных встречах. Точные сроки его возвращения к полноценной работе пока не неизвестны.

В аналогичной ситуации оказался и вице-президент страны Пол Машатиле. Он также временно отошел от дел и восстанавливается после перенесенной медицинской процедуры.

Из-за болезни президент не полетит на Генассамблею ООН в США. Южноафриканскую делегацию на международном форуме возглавит министр иностранных дел Рональд Ламола.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив России в ООН.