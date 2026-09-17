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    ЮАР осталась без руководства. Президент и его заместитель ушли на больничный

    Президент ЮАР Рамафоса отменил публичные мероприятия из-за болезни

    Фото: РИА «Новости»

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно приостановил участие в публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила администрация главы государства, чиновников процитировало Reuters.

    73-летний политик почувствовал недомогание после возвращения с саммита БРИКС в Индии. Медики настоятельно рекомендовали лидеру страны взять паузу для восстановления сил.

    Рамафоса поручил министрам заменить его на запланированных встречах. Точные сроки его возвращения к полноценной работе пока не неизвестны.

    В аналогичной ситуации оказался и вице-президент страны Пол Машатиле. Он также временно отошел от дел и восстанавливается после перенесенной медицинской процедуры.

    Из-за болезни президент не полетит на Генассамблею ООН в США. Южноафриканскую делегацию на международном форуме возглавит министр иностранных дел Рональд Ламола.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив России в ООН.