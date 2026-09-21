Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым неудачливым политиком Германии, который даже не осознает, насколько вся страна ждет его отставки. Об этом в своей колонке для журнала The Spectator написал колумнист Генри Донован.

Он напомнил, что Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Мерца после победы «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт уступил ей Мекленбург — Переднюю Померанию и потерял Берлин, где победу на муниципальных выборах одержала левая социалистическая партия Die Linke.

«Даже самые ярые сторонники Мерца должны понимать, что его канцлерству пришел конец. Единственный, кто, похоже, этого не понимает, — это сам Фридрих Мерц» — написал Донован.

Журналист напомнил, что в первый день на посту канцлер обещал в два раза сократить число сторонников «Альтернативы для Германии» (АдГ) благодаря своей политике. Но все произошло наоборот. Бывшие сторонники ХДС переметнулись к АдГ.

По мнению Донована, это последствия политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которую Мерц продолжает до сих пор. При ней ХДС постоянно создавал коалицию со своим главным соперником — социал-демократами (СДПГ).

В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда консерваторы получали социал-демократическое правительство, а сторонники левых взглядов — кабмин во главе с ХДС.

Это привело к тому, что избиратели переметнулись к популистам правого и левого толка.

«„Большая коалиция“ пожрала собственных детей, а размывание традиционных политических полюсов сделало возможным успех крайне правой „Альтернативы для Германии“», — резюмировал Донован.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «катастрофой» победу партии «Альтернатива для Германии» в земле Мекленбург — Передняя Померания. По итогам голосования АдГ получила 38,2% голосов. Возглавляемый Мерцем ХДС получил только 4,9% и не прошел в состав регионального парламента.