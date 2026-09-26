Трамп назвал возможные сроки завершения СВО

Конфликт на Украине, возможно, удастся урегулировать до зимы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут заключить соглашение. Трамп выразил надежду, что это произойдет в не столь отдаленном будущем.

«Но знаете, чего я от него (Зеленского. — Прим. ред.) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин договорился с ним», — добавил Трамп.

Ранее глава Белого дома призвал украинского лидера провести встречу с президентом России в Москве, однако Зеленский отреагировал на это негативно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что при желании переговоров президент Украины может приехать в российскую столицу.

На вопрос журналиста, согласится ли он на такое предложение, Зеленский коротко ответил: «На ракете».