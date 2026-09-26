Трамп назвал возможные сроки завершения СВО
Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до наступления зимы
Конфликт на Украине, возможно, удастся урегулировать до зимы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».
По его словам, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут заключить соглашение. Трамп выразил надежду, что это произойдет в не столь отдаленном будущем.
«Но знаете, чего я от него (Зеленского. — Прим. ред.) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин договорился с ним», — добавил Трамп.
Ранее глава Белого дома призвал украинского лидера провести встречу с президентом России в Москве, однако Зеленский отреагировал на это негативно.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что при желании переговоров президент Украины может приехать в российскую столицу.
На вопрос журналиста, согласится ли он на такое предложение, Зеленский коротко ответил: «На ракете».