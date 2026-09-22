Рубио раскрыл позицию США к переговорам с Россией и Украиной

Рубио: США продолжат поддерживать контакты с Россией и Украиной

США продолжают взаимодействовать с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта и готовы участвовать в поиске решения. Об этом в эфире радиостанции 77 WABC заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, Белый дом намерен использовать все возможности для сближения позиций сторон и продолжить усилия по прекращению конфликта.

«Мы готовы играть свою роль. Продолжаем взаимодействовать с обеими сторонами», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что завершение конфликта должно произойти посредством переговоров, а не военной победы. Он отметил, что Штаты намерены сохранять готовность предпринимать шаги, если появится возможность помочь преодолеть разногласия между сторонами.

«Президент Трамп готов это сделать. Мы продолжим пытаться сделать это», — заключил глава Госдепа.

Ранее МИД России анонсировал встречу Лаврова с Рубио в Нью-Йорке.