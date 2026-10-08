Песков поддержал слова Рубио о перспективах переговоров по Украине

Песков согласился с Рубио, что перспектив урегулирования на Украине пока нет

Москва разделяет оценку госсекретаря США Марко Рубио относительно перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

«Да, мы согласны с ним», — сказал Песков.

Ранее Рубио отметил, что возможностей для дипломатического урегулирования конфликта на данном этапе он не видит. Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать дипломатическому урегулированию и рассматривает для себя любую возможную роль в этом процессе. По его словам, американская сторона уже предпринимала попытки посредничества, однако они пока не принесли результата.

В ходе той же встречи Песков заявил, что конфронтационные высказывания президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его нежелании двигаться к мирному урегулированию.