Медведев заявил, что в Европе объявили охоту на всех россиян

Граждане России, которые сейчас посещают европейские страны, зря это делают. Теоретически любого из них могут арестовать, потому что в Европе развернули настоящую охоту на россиян. На это обратил внимание заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале .

По его словам, в случае ареста не помогут визы, приглашения или какие-либо заверения. Под стражу могут заключить любого.

«Особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме», — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совбеза заявил, что западные страны хорошо относятся только к тем, кто расположен к англосаксонскому миру. Он обратил внимание, что международные СМИ теперь не жалуют Россию и Иран, кроме того, западники в целом негативно реагируют на патриотов.