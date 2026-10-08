Генпрокуратура России запросила выдачу девяти представителей МУС. Она направила Нидерландам и ряду других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда, заочно осужденных в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о прокуроре МУС Кариме Хане, председателе суда Петре Юзефе Хофманьском, первом вице-председателе Каррансе Лус дель Кармен Ибаньесе, судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансу и Хайкеле Бене Махфуде.

Все девять человек объявили в международный розыск. В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по статьям о посягательстве на лиц под международной защитой, а также о незаконном уголовном преследовании.

Ранее стало известно, что США планируют ввести масштабные санкции против МУС.