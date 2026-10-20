Умерла внучка Роберта Кеннеди Кайл

Внучка бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди Кайл Кеннеди умерла 21 сентября в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в некрологе , опубликованном похоронным бюро Burke & Blackington.

«Кайл Фрэнсис Кеннеди, 42 года, мирно скончалась 21 сентября 2026 года в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс», — говорилось в некрологе.

Похороны были закрытыми. У Кайл остались два сына 10 и 12 лет, мать Виктория, брат Майкл и сестра Рори с супругами и племянниками. Причину смерти в некрологе не уточнили.

Кайл скончалась спустя шесть лет после травмы спинного мозга, из-за которой она долгое время была парализована. Несмотря на это, она заботилась о сыновьях, а также выступала в защиту людей с инвалидностью.

Кайл была одной из 34 внуков Роберта Кеннеди и посвятила свою жизнь дошкольному образованию. Получив степень магистра педагогики в Гарвардском университете, она присоединилась к программе Teach for America и два года преподавала в системе госшкол Нью-Йорка.