«Боливийский Хатико» петух Мартин восемь лет прождал у больницы своего умершего хозяина

В Боливии петух Хатико 8 лет не отходит от больницы, ожидая умершего хозяина

Петух, которого прозвали «боливийским Хатико», восемь лет ждет у больницы умершего от рака хозяина. Об этом написал iG .

В Боливии, в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра петух Мартин поселился возле Восточного онкологического института. Раньше он часто приходил сюда вместе со своим хозяином, который проходил лечение.

Вскоре мужчина умер, но Мартин продолжает его ждать: спит на соседнем дереве, а с утра ищет вокруг стационара хозяина. Петуха подкармливают медработники и пациенты.

В соцсетях историю петуха сравнили с судьбой Хатико — японского пса породы акита-ину, который почти десять лет прождал своего хозяина на станции Сибуя в Токио.

Ранее рыжий кот «Хатико из Дагестана» семь лет не покидал могилу хозяина.