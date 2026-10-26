В Иордании задержали подозреваемых в нападении на церковь Аль-Хаммуда
Трех подозреваемых в нападении на православную церковь в Иордании задержали. Об этом сообщил телеканал Al-Mamlaka.
«В результате совместной операции сил безопасности специализированные следственные и рейдовые группы арестовали трех террористов», — заявили журналисты.
Злоумышленники, предположительно, атаковали церковь Аль-Хаммуда в районе Карак. Подозреваемых нашли ранним утром в заброшенном доме, сообщили в Управлении общественной безопасности Иордании. Предполагаемые преступники отказались сдаваться и открыли огонь по правоохранителям.
Силовики начали ответную стрельбу, а затем задержали трех подозреваемых — те получили ранения.
МИД России ранее осудил нападение на участников поминальной церковной службы в иорданской деревне Хаммуд.
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