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    В Иордании задержали подозреваемых в нападении на церковь Аль-Хаммуда

    Трех подозреваемых в нападении на православную церковь в Иордании задержали. Об этом сообщил телеканал Al-Mamlaka.

    «В результате совместной операции сил безопасности специализированные следственные и рейдовые группы арестовали трех террористов», — заявили журналисты.

    Злоумышленники, предположительно, атаковали церковь Аль-Хаммуда в районе Карак. Подозреваемых нашли ранним утром в заброшенном доме, сообщили в Управлении общественной безопасности Иордании. Предполагаемые преступники отказались сдаваться и открыли огонь по правоохранителям.

    Силовики начали ответную стрельбу, а затем задержали трех подозреваемых — те получили ранения.

    МИД России ранее осудил нападение на участников поминальной церковной службы в иорданской деревне Хаммуд.

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