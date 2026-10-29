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    В Германии зафиксировали 79 случаев изъятия детей у украинских семей

    Активистка Райски: в ФРГ официально изъяли 79 детей у украинских семей

    Фото: 360.ru

    В Германии зафиксировали 79 случаев изъятия детей у семей с Украины, заявила финская активистка и беженка Салли Райски. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам Райски, детей забирают под различными предлогами, ссылаясь на психологическое состояние родителей и прикрываясь законами о защите несовершеннолетних.

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», — отметила активистка.

    Она добавила, что в Польше, Чехии и ФРГ работают организации, помогающие украинским семьям вернуть отобранных ребят. Вместе с тем, европейская пресса называет эту информацию фейками и российской пропагандой.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Еврокомиссия подталкивает страны ЕС к разработке юридических механизмов для выдворения украинских беженцев.

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