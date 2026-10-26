Лидером выборов в Сербии стала партия «Студенческий список»

Партия «Студенческий список» выигрывает на парламентских выборах в Сербии. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия страны.

Представители «Студенческого списка» набрали 52,54% голосов. «Объединенную Сербию» бывшего президента Александра Вучича выбрали 39,29%.

Экс-глава государства уже заявил о своем проигрыше. Ранее Вучич отмечал, что несколько лидеров «Студенческого списка» связаны с прозападными неправительственными организациями. Они могут ввести санкции против России в случае победы на выборах.

Исполняющей обязанности президента после отставки Вучича в конце сентября стала Ана Брнабич. Политолог Сергей Маркелов объяснил, что она ориентируется на Запад, но не поддерживает антироссийскую позицию.