Микроавтобус с 10 девочками-подростками и тремя сопровождавшими их взрослыми пропал в Турции. Группа была на экскурсии в национальном парке, сообщило издание Habertürk .

В машине ехали девочки в возрасте от 14 до 17 лет и трое сотрудников учреждения Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi. Группа отправилась в однодневную поездку из Коджаэли в природные парки Йедигеллер и Гельджюк.

Автомобиль отклонился от привычного маршрута. Около 16:30 система GPS перестала передавать координаты машины. В последний раз сигнал поступил от смотровой площадки, после этого с водителем связаться больше не удалось.

Власти уже организовали масштабную поисковую операцию. К ней подключились жандармерия, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, медики и национальная медицинская спасательная служба UMKE.

В провинцию вылетела министр семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гекташ. Спасатели на месте используют тепловизоры, поисковых собак и беспилотники. К операции подключили даже Bayraktar.

В сентябре 2026 года в Стамбуле нашли россиянина, пропавшего полтора года назад.