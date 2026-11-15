Романтические свидания и элитные свахи. Топ-менеджеры в США пользуются услугами профессионалов

Топ-менеджеры американских компаний для подбора пары для свидания начали пользоваться услугами «элитных» свах и детективов. Об этом написало издание The Wall Street Journal .

«Любые романтические отношения в цифровую эпоху сопряжены с уймой, возможно, деликатного материала, который в любой момент может оказаться у всех на виду», — отметили авторы материала.

Также эксперты напомнили о росте случаев мошенничества и краж личных данных, это тоже стало одной из причин обращения к экспертам. Для свиданий топ-менеджеры используют элитные группы «романтических посредников». Их задача — поиск кандидатов, их проверка и подписание соглашений о неразглашении. За год стоимость услуг свахи выросла на 26% — клиенты платят от 75 до 500 тысяч за услуги.

«Некоторые топ-менеджеры нанимают детективные агентства и [пользуются] услугами по управлению репутационными рисками, чтобы собрать досье на своих возможных возлюбленных», — отметили в материале.

Сотрудники Nvidia и миллиардер Илон Маск выступили за возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании после его внезапной отставки, причиной которого стали его романтические связи.