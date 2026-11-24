Ливия планирует подать иск в Международный суд против Украины из-за ударов по порту Бенгази. Об этом сообщило посольство арабской страны в Нидерландах.

«Миссия Ливии в Гааге <…> приступила к составлению полномасштабного юридического заключения в рамках подготовки к подаче уголовного иска против государства Украина в Международный суд ООН в связи с нарушением Киевом суверенитета ливийского государства и безопасности его территории», — отметили в сообщении дипмиссии.

Ранее власти Ливии возложили на киевский режим ответственность за удары по порту. От Украины потребовали официальных объяснений. Удары нанесли значительный ущерб, возмещение которого Ливия потребует от Украины.

Ранее генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии заявил, что страна намерена расширять военное взаимодействие с Россией. Уже реализованы крупные программы подготовки ливийских солдат и офицеров.