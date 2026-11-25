Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико выиграла в конкурсе «Мисс Вселенная»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Об этом сообщило издание Business Insider.
Корону победительнице вручила мисс Вселенная — 2025 Фатима Бош. Титул первой вице-мисс достался участнице из Доминиканской Республики, второй вице-мисс стала представительница Венесуэлы.
За титул боролись представительницы 115 государств. Россию на «Мисс Вселенной» представляла 21-летняя Александра Сташкевич, сумевшая пройти в полуфинал.
Победительница имеет степень бакалавра психологии, а также магистра психологии и социальной работы. С 2021 года Баррето трудилась в армии США на базе Форт-Кавасос в Техасе, где поддерживала пострадавших от семейного насилия и жестокого обращения с детьми. Помимо этого, девушка вела работу с семьями военных.
Во время участия она затронула темы ответственного применения искусственного интеллекта и сохранения человеческих ценностей. До этого девушка никогда не участвовала в конкурсах красоты.