Корону победительнице вручила мисс Вселенная — 2025 Фатима Бош. Титул первой вице-мисс достался участнице из Доминиканской Республики, второй вице-мисс стала представительница Венесуэлы.

За титул боролись представительницы 115 государств. Россию на «Мисс Вселенной» представляла 21-летняя Александра Сташкевич, сумевшая пройти в полуфинал.

Победительница имеет степень бакалавра психологии, а также магистра психологии и социальной работы. С 2021 года Баррето трудилась в армии США на базе Форт-Кавасос в Техасе, где поддерживала пострадавших от семейного насилия и жестокого обращения с детьми. Помимо этого, девушка вела работу с семьями военных.

Во время участия она затронула темы ответственного применения искусственного интеллекта и сохранения человеческих ценностей. До этого девушка никогда не участвовала в конкурсах красоты.