Военнослужащие британских ВВС стали на ночь перемещать авиацию в ангары и защищенные укрытия, опасаясь возможных атак БПЛА. Об этом сообщила газета The Times .

По информации издания, такие меры распространяются на военные авиабазы по всей стране. Кроме того, командование распорядилось установить специальные противодроновые сетки над самолетами, которые остаются на открытых площадках.

Дополнительные меры направлены на защиту военной авиации от возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

В сентябре министры обороны стран Балтии тайно запросили у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 500 миллионов евро на усиление систем безопасности против беспилотников. Тогда же в ЕС обсуждали создание общеевропейской системы ПВО.

В октябре украинский дрон пролетел через территорию Польши и взорвался над Литвой. Его обломки упали на автомобиль.